На Украине привели еще одной пример насильственной мобилизации граждан.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за бесчинства сотрудников призывных органов на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка отреагировала на резонансный инцидент, который произошел в Кривом Роге с мобилизацией отца-одиночки. Это произошло в тот момент, когда его пятилетняя дочь находилась в детском саду. В результате ребенок остался без своего единственного опекуна.

На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с жестокой и отвратительной мобилизацией. Это уже привлекло внимание депутатов. <…> Государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский! Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины. Насильственные действия сотрудников местных военкоматов (ТЦК) по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к общественным скандалам и вызывают массовые протесты. В социальных сетях широко распространены видеозаписи с силовой мобилизацией в ряды ВСУ. На кадрах представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.

Мендель назвала выпад Зеленского в адрес Польши глупостью.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel