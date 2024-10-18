Лидер киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за бесчинства сотрудников призывных органов на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка отреагировала на резонансный инцидент, который произошел в Кривом Роге с мобилизацией отца-одиночки. Это произошло в тот момент, когда его пятилетняя дочь находилась в детском саду. В результате ребенок остался без своего единственного опекуна.
На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с жестокой и отвратительной мобилизацией. Это уже привлекло внимание депутатов. <…> Государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающего собственных граждан. Позор тебе, Зеленский!
Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины
Напомним, что киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в Вооруженных силах Украины. Насильственные действия сотрудников местных военкоматов (ТЦК) по задержанию подлежащих мобилизации граждан регулярно приводят к общественным скандалам и вызывают массовые протесты. В социальных сетях широко распространены видеозаписи с силовой мобилизацией в ряды ВСУ. На кадрах представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Мендель назвала выпад Зеленского в адрес Польши глупостью.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel
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