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Житель Тихвина потратил с найденной банковской карты 19,4 тыс. рублей
Сегодня, 11:00
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Житель Тихвина потратил с найденной банковской карты 19,4 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Тихвинского района задержали слесаря, который расплачивался в магазине чужой банковской картой. Он потратил 19,4 тыс. рублей. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградкой области, 15 июня в полицию обратилась 83-летняя женщина, заявившая, что с ее потерянной карты списались средства. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

Накануне возле дома 5 по Коммунальному кварталу в Тихвине поймали 44-летнего подозреваемого. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу двух ноутбуков на Московском вокзале. Сумма причиненного ущерба составила 70 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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