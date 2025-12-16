Житель Тихвина потратил с найденной банковской карты 19,4 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Тихвинского района задержали слесаря, который расплачивался в магазине чужой банковской картой. Он потратил 19,4 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградкой области, 15 июня в полицию обратилась 83-летняя женщина, заявившая, что с ее потерянной карты списались средства. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Накануне возле дома 5 по Коммунальному кварталу в Тихвине поймали 44-летнего подозреваемого. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу двух ноутбуков на Московском вокзале. Сумма причиненного ущерба составила 70 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV