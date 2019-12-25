Перед судом ответит петербуржец, обокравший женщину под предлогом проводить до дома

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего рецидивиста, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 июля.
В марте фигурант, находясь возле дома 1 по улице Турку, вызвался проводить женщину до дома. Когда потерпевшая отвлеклась, он незаметно похитил ее мобильный телефон, а затем довел до подъезда и скрылся. Чужой гаджет обвиняемый сдал в ломбард, ущерб составил 13 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все