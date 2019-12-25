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Перед судом ответит петербуржец, обокравший женщину под предлогом проводить до дома
Сегодня, 10:56
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Перед судом ответит петербуржец, обокравший женщину под предлогом проводить до дома

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Чужой гаджет обвиняемый сдал в ломбард, ущерб составил 13 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего рецидивиста, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 24 июля. 

В марте фигурант, находясь возле дома 1 по улице Турку, вызвался проводить женщину до дома. Когда потерпевшая отвлеклась, он незаметно похитил ее мобильный телефон, а затем довел до подъезда и скрылся. Чужой гаджет обвиняемый сдал в ломбард, ущерб составил 13 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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