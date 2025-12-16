Умер обвиненный в покушении на Ельцина экс-депутат Шашурин

Прощание с политиком состоится 18 июня на Арском кладбище.

В среду 16 июня скончался бывший депутат Государственный думы Сергей Шашурин. Ему было 69 лет, сообщил "Татар-информ".

Шашурин родился 12 января 1957 года в поселке Нижние Вязовые. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт.

Перед тем уйти в политику Сергей Шашурин возглавлял ассоциацию социально-экономического развития Казани "Тан". Потом он стал депутатом государственного совета Татарстана и даже баллотировался на пост главы республики.

В 1993 году Шашурина обвинили в подготовке и организации покушения на президента России Бориса Ельцина и хищении госимущества в особо крупном размере. Позже к его делу добавили нападение на следователя во время допроса.

В ходе расследования дело фактически рассыпалось, депутат вышел на свободу в середине 1990‑х годов. Параллельно с этим предприниматель стал фигурантом дела о хищении автомобилей КамАЗ, но оно тоже было закрыто.

Ранее мы сообщали, что умер бывший депутат ЗакСа Петербурга Игорь Риммер.

Фото: Magnific