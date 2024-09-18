Умер бывший депутат ЗакСа Петербурга Игорь Риммер

О смерти политика сообщил член регионального политсовета "Единой России" Дмитрий Грызлов.

На 81-м году жизни скончался Игорь Риммер — депутат Законодательного собрания Петербурга второго, третьего и четвертого созывов.

Для меня это не просто утрата. Игорь Сергеевич сыграл огромную роль в моей жизни, он во многом был для меня старшим товарищем и авторитетом. Дмитрий Грызлов, член регионального политсовета "Единой России"

Игорь Риммер родился 28 сентября 1945 года в Ленинграде. Трудовой путь начал в 16 лет учеником электромонтажника на "Петрозаводе". Впоследствии 20 лет проработал заместителем директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы, а затем — генеральным директором ЗАО "Балтика".

В феврале 1998 года Риммер был избран депутатом муниципального образования № 34 "Малая Охта", занял пост первого заместителя председателя Совета. В том же году стал депутатом Законодательного собрания Петербурга второго созыва. В 2002 и 2007 годах переизбирался в третий и четвертый созывы соответственно.

В ЗакСе Риммер входил в состав постоянных комиссий по городскому хозяйству, по устройству государственной власти, по вопросам правопорядка и законности, по промышленности. Был председателем профильной комиссии по транспортному комплексу, а также представителем Законодательного собрания по связям с религиозными объединениями.

С 2014 по 2024 год Риммер оставался депутатом муниципального образования "Малая Охта", продолжая работу на местном уровне.

