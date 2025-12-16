Обокравший гостя бара на Невском проспекте на 1 млн рублей отправлен в колонию

Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменили п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве 17 июня.

В январе подсудимый похитил из куртки мужчины 1 млн рублей, находясь в баре на Невском проспекте. Денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан курьер, который забрал у пенсионера свыше 1 млн рублей.

Видео: пресс-служба прокуратуры