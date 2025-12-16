В Петербурге задержан курьер, который забрал у пенсионера свыше 1 млн рублей

Личности мошенников устанавливают.

Полицейские Петроградского района Петербурга задержали курьера, обманувшего пенсионера. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в МВД России.

Еще 11 июня 77-летний местный житель с Большой Разночинной улицы заявил о том, что ему позвонили неизвестные, убедившие отдать незнакомцу более 1 млн рублей. Мужчина поверил аферистам.

Вечером 15 июня на улице Шостаковича по подозрению поймали 42-летнего уроженца Волгоградской области. Личности мошенников устанавливают.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников. Он убедил девочку задекларировать денежные средства. Похищенное частично изъято.

Фото: Piter.TV