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В Петербурге задержан курьер, который забрал у пенсионера свыше 1 млн рублей
Сегодня, 11:36
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В Петербурге задержан курьер, который забрал у пенсионера свыше 1 млн рублей

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Личности мошенников устанавливают.

Полицейские Петроградского района Петербурга задержали курьера, обманувшего пенсионера. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали в МВД России. 

Еще 11 июня 77-летний местный житель с Большой Разночинной улицы заявил о том, что ему позвонили неизвестные, убедившие отдать незнакомцу более 1 млн рублей. Мужчина поверил аферистам. 

Вечером 15 июня на улице Шостаковича по подозрению поймали 42-летнего уроженца Волгоградской области. Личности мошенников устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе молодой человек ограбил квартиру на 2,4 млн рублей под влиянием мошенников. Он убедил девочку задекларировать денежные средства. Похищенное частично изъято.

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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