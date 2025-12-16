На проспекте Науки иностранец ранил ножом мужчину

К магазину вызвали медиков скорой помощи, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы задержали в Калининском районе мужчину, который напал на оппонента с ножом. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 17 июня в полицию поступила информация о конфликте возле алкомаркета на проспекте Науки. Сведения передали всем дежурным нарядам. На месте поймали нетрезвого 40-летнего иностранца, ранившего в область шеи и груди 33-летнего местного жителя. К магазину вызвали медиков скорой помощи, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающее ножевое ранение и колото-резаную рану.

Злоумышленника увезли в отдел, нож был изъят.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина ударил ножом незнакомца на Лиговском проспекте.

Фото: пресс-служба Росгвардии