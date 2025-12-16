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На проспекте Науки иностранец ранил ножом мужчину
Сегодня, 15:30
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На проспекте Науки иностранец ранил ножом мужчину

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К магазину вызвали медиков скорой помощи, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы задержали в Калининском районе мужчину, который напал на оппонента с ножом. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 17 июня в полицию поступила информация о конфликте возле алкомаркета на проспекте Науки. Сведения передали всем дежурным нарядам. На месте поймали нетрезвого 40-летнего иностранца, ранившего в область шеи и груди 33-летнего местного жителя. К магазину вызвали медиков скорой помощи, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающее ножевое ранение и колото-резаную рану.  

Злоумышленника увезли в отдел, нож был изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина ударил ножом незнакомца на Лиговском проспекте. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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