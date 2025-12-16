"Россети Ленэнерго" обеспечили туристическую базу под Всеволожском мощностью 680 кВт

В рамках договора специалисты компании выполнили комплекс технических мероприятий.

Энергетики подключили к сетям туристическую базу, расположенную во Всеволожском районе Ленинградской области. Объекту было выделено более 520 кВт дополнительной мощности, в результате чего общий объём присоединённой мощности достиг порядка 680 кВт, пишет "Петербургский дневник".

В рамках договора специалисты компании выполнили комплекс технических мероприятий. В качестве источника электроснабжения выступила подстанция 35 кВ, а подача ресурса конечному потребителю осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Для обеспечения надёжности энергоснабжения энергетики спроектировали, построили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ, установили силовой трансформатор мощностью 630 кВА, провели реконструкцию воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ и смонтировали современную систему учёта электроэнергии.

Ранее "Россети Ленэнерго" обеспечили склад в Ленобласти дополнительной мощностью в 400 кВт.

Фото: ВКонтакте / Россети Ленэнерго