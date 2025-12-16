Вдова выборгского депутата Петрова узнала о задержании Ильи Трабера из новостей

Сотрудники ФСБ задержали 75-летнего бизнесмена-миллиардера и его партнера, проведя обыски по местам их жительства и работы. Поводом стали проверки по делу об убийстве депутата Александра Петрова, произошедшем в 2020 году. Вдова погибшего заявила, что следователи не сообщали ей о задержании.

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бизнесмена-миллиардера Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко. Как сообщает "КП-Петербург", обыски прошли по местам их жительства и работы в рамках расследования громкого уголовного дела об убийстве муниципального депутата Александра Петрова. Задержанного предпринимателя доставят в Москву для допроса в Следственном комитете.

Илья Трабер – один из самых влиятельных и непубличных бизнесменов Северо-Запада. Его карьера началась в конце 1980-х с торговли и реставрации антиквариата, а в 1990-х годах он контролировал петербургский порт и крупнейший в Балтийском регионе Петербургский нефтяной терминал. В последние годы ключевым активом бизнесмена остается Приморский УПК – один из крупнейших проектов по развитию портовой инфраструктуры России.

Вдова Александра Петрова заявила, что слышала о случившемся из новостей, однако следователи не ставили её в известность. Сын погибшего депутата, бывший гонщик "Формулы-1" Виталий Петров, также не стал комментировать ситуацию.

Напомним, Александр Петров был застрелен профессиональным снайпером в октябре 2020 года в своем коттедже в поселке Великое под Выборгом. Киллер подстерег его с другого берега реки, когда депутат выходил из бани. Уголовное дело возбуждено центральным аппаратом Следственного комитета России.

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Фото: Piter.TV