Парк героев СВО на улице Верности увеличат до 10,49 гектара в Петербурге

Законодательное собрание приняло поправки в закон о зелёных насаждениях. В городе создадут новые общественные пространства, включая парк на улице Верности и сквер на проспекте Луначарского, а также храм памяти участников специальной военной операции на улице Пасечника.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в закон о зелёных насаждениях общего пользования. Документ, поддержанный городским правительством, расширяет перечень защищённых от застройки территорий. К запланированным 80 гектарам новых зелёных зон добавится ещё 1,3 гектара, сообщили в пресс-службе парламента.

В рамках поправок в городе появится Парк героев СВО. Также предлагается присвоить имя безымянному скверу на проспекте Луначарского — в 2024 году там проводили инвентаризацию, и инициативу поддержали губернатор и местные жители. Кроме того, на улице Пасечника будет построен храм памяти героев специальной военной операции.

В рамках проекта по развитию квартала Воинской Славы корректируются границы нескольких зелёных территорий. Площадь Пискарёвского парка изменится с 88,7 до 88,6 гектара. Парк Героев СВО на улице Верности увеличится более чем на 5 тысяч квадратных метров — до 10,49 гектара вместо прежних 9,99.

На проспекте Луначарского появится новая зеленая зона площадью свыше 6 тысяч квадратных метров — это стало ответом на неоднократные обращения местных жителей. В Приморском районе в перечень особо охраняемых природных зон включат сквер между Приморским проспектом, улицей Оскаленко и улицей Савушкина площадью 0,53 гектара. Также уточняются границы Строгановского парка и ряда других зелёных зон — это необходимо для решения инфраструктурных задач при сохранении баланса озеленения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появились сквер Чернобыльцев, сад Маяковского и парк "Рыбачья Слобода".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)