Новые законы в России с 1 января 2026 года: самое важное

В России с 1 января вступил в силу ряд нововведений.

С 1 января 2026 года на территории России вступили в силу ряд нововведений, которые затронут многих граждан. В частности, речь идет о законодательных и экономических инициативах, влияющих на пенсионеров, семьи с низкими доходами, автовладельцев и путешественников. Piter.TV собрал подробную информацию о каждом изменении.

Индексация пенсий

1 января произошла индексация выплаты на 7,6 процента. В результате сейчас средний размер страховой пенсии для неработающего гражданина по старости превышает показатель в 27 тысячи рублей. Ранее об это говорит руководитель Социального фонда России Сергей Чирков. Чиновник уведомил, что речь идет о приросте порядка 1,9 тысячи рублей к размеру аналогичной выплаты, зафиксированной в 2025 году.

Напомним, что страховая пенсия представляет из себя пожизненную ежемесячную выплату россиянам. Речь идет о людях, которые имеют необходимый трудовой (страховой) стаж, а также которые достигли подходящего по закону возраста. При расчете страховой пенсии правительством учитывается сумма полученных россиянином пенсионных баллов. Они умножаются на стоимость одного коэффициента в год выхода заявителя на пенсию. Стоит отметить, что ежегодно по стране меняется стоимость пенсионного коэффициента. Это делается с учетом индексации по фактической инфляции. В прошлом году речь шла о 145,69 рублях, но с 1 января 2026 года цена одного пенсионного коэффициента составит почти 157 рублей.

Важно помнить, что к страховой части государство доплачивает пожилому населению фиксированную (базовую) пенсию, которая не зависит от профессионального стажа. Фиксированная сумма также индексируется. Ее размер в 2026 году составит 9 584,69 рублей. Ожидается, что следующее повышение этой выплаты для граждан произойдет 1 апреля текущего года. С указанного времени пенсионеры получат на 6,8 процентов больше. С 1 октября федеральные власти проиндексируют военные пенсии и пенсии для бывших сотрудников силовых структур. Сейчас рост денежного довольствия данных категорий россиян заложен на уровне в четыре процента. Однако не исключается, что такой показатель будет скорректирован с учетом инфляции.

Добавим, что социальные пенсии будут также проиндексированы с первого апреля.

Увеличится возраст выхода на пенсию

В 2026 году на страховую пенсию по старости в России смогут выйти мужчины, которым исполнилось 64 года. Речь идет о гражданам, которые родились в 1962 году или раньше. Женщины могут выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году при условии, что они достигли возраста в 59 лет (1967 год рождения и раньше). Также на социальную пенсию в стране смогут претендовать мужчины, достигшие возраста 69 лет (1957 год рождения и раньше) и женщины с 64 лет (1962 год рождения или раньше).

Вступят в силу изменения в учете стажа при уходе за ребенком

В России сняты ограничения по учёту в страховом стаже периодов ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет. В профессиональный стаж граждан войдут периоды ухода за всеми детьми, вне зависимости от их количества. При этом повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 федеральное правительство начнет начислять не только за четвёртого, но и за каждого последующего ребенка.

Напомним, что до 2026 года в стаж засчитывалось не более шести лет в общей сложности, так как туда входили только периоды ухода за четырьмя детьми. С января ограничение в шесть лет и четырех детей будет снято. Новые правила распространятся и на тех граждан, кто уже получает т государства пенсионные выплаты. Родители пяти и более малышей смогут подать заявление о перерасчете с учетом увеличенного стажа и ИПК. Таким образом, после корректировки, размер их пенсии увеличится в среднем на две тысячи рублей.

Матпомощь до 1 млн рублей при рождении детей освободят от НДФЛ

Размер необлагаемой обязательными платежами единовременной выплаты, в том числе материнской помощи, на каждого ребенка при рождении, усыновлении или при установлении над ним опеки увеличится с 50 тысяч до одного миллиона рублей. Однако при этом с суммы превышения россиянину придется уплатить налог. Это условие касается тех выплат, которые работодатель вправе оказывать своим сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над малышом.

Увеличение прожиточного минимума

С 1 января 2026 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения достигнет 18 939 рублей в месяц. Эта сумма на 6,8 процентов больше, чем фиксировалась в 2025 году. Уточним, что для разных категорий граждан прожиточный минимум свой. Для трудоспособного населения (от 16 лет до назначения пенсии по старости) такая сумма составит 20 644 рублей. Для пенсионеров порог установлен в 16 288 рублей, а для несовершеннолетних граждан — 18 371 рублей.

Напомним, что речь идет о наименьшей общей стоимости продуктов, товаров и услуг, необходимых человеку для поддержания жизни и здоровья. На сумму ниже прожиточного минимума гражданин не сможет закрыть собственные базовые потребности. Федеральное правительство определяет размер ПМ на следующий год в срок до первого июля. Каждый новый показатель должен быть больше предыдущего. Именно прожиточный минимум берется властями за основу при назначении социальных выплат от государства. От показателя зависит материальное положение пожилых людей, семей с несовершеннолетними детьми, малоимущих граждан.

МРОТ вырастет

Минимальный размер оплаты труда в стране с 1 января 2026 года составит 27 093 рублей. Такие сведения ранее огласил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания. Чиновник уведомил о том, что планка вырастет более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущими показателями. До конца 2025 года федеральный МРОТ был равен 22 440 рублей. Минимальный размер оплаты труда на 2026 год федеральные власти рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024-й год по данным Росстата — 56 443 рубля. Соотношение между величинами составило 48 процентов.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является планкой, ниже которой работодатель в России не может платить сотруднику в том случае, если человек трудится на полную ставку. До 2020 года на территории страны МРОТ зависел от размера прожиточного минимума, однако с 2021 года федеральное правительство начало рассчитывать показатель, основываясь на медианной зарплате работника.

Повышение НДС

Известно, что с 1 января 2026 года базовая ставка увеличивается с 20 до 22 процентов. В комментарии новостному агентству "РБК" эксперты уточнили, что такой рост показателей может негативно сказаться на росте цен для конечного потребителя. Они добавили, что предыдущее увеличение НДС с 18 до 20 процентов произошло в 2019 году, но тогда роста стоимости на товары и услуги практически не фиксировалось. Другие аналитики заметили, что не стоит ожидать роста цен и теперь, так как российский внутренний рынок находится в условиях конкуренции, поэтому граждане не увидят одномоментного и резкого повышения стоимости.

Уточним, что льготная ставка в десять процентов сохраняется для всех социально значимых товаров по стране. Речь идет о продуктах питания (мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы, прочее), лекарственных препаратах и медицинской продукции, товарах для детей.

Порог доходов для уплаты НДС на УСН и применения ПСН снизится

С 2026 года в России запланировано поэтапное понижение показателей. В текущем году лимит доходов составит 20 миллионов рублей, в 2027 году – 15 миллионов, а начиная с 2028 года – 10 миллионов рублей. Список признаваемых расходов при УСН теперь является открытым. В затратах гражданам власти разрешат признать расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение нематериальных активов, а также прочие расходы, определяемые в порядке, установленном для налога на прибыль.

Дополнительно налогоплательщик утратит право на применение патента с 2026 года при условии, что за 2025 год или в течение 2026 года его доходы превысят 20 миллионов рублей. Однако у человека сохранится возможность использовать патент в отношении стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.

Самозанятые смогут получать выплаты в случае нетрудоспособности

С текущего года по стране начнется трехлетний эксперимент по оформлению социальной выплаты плательщикам НПД. Таким образом власти решили дат возможность физическим лицам, работающим на специальном режиме "Налог на профессиональный доход", оформить больничный лист. Право на такое пособие возникнет после полугода непрерывной уплаты взносов государству. Конкретный размер больничного листа будет зависеть зависит от страхового стажа человека, а также от периода внесения им платежей.

С 1 января в России для получения такой выплаты от государства человек должен зарегистрироваться в территориальном отделении Социального фонда России, а также регулярно добровольно уплачивать страховые взносы. Самозанятый гражданин может самостоятельно выбрать максимальную сумму из двух возможных вариантов. Речь идет о 35 ил 50 тысячах рублей. Важно помнить, что тариф страхового взноса фиксирован – 3,84 процента от выбранной суммы, а ежемесячный взнос составит 1344 или 1 920 рублей соответственно.

Призыв в российскую армию станет круглогодичным

На основании указа главы государства Владимира Путина в течение всего года в стране будет организовываться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии для призывников. С 2026 года на военную службу станут призывать молодых людей не дважды в год, как фиксировалось ранее, а круглогодично – с 1 января по 31 декабря.

Известно, что общие сроки отправки призывников к местам прохождения военной службы не изменятся. Речь идет о периоде с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря. Власти уточнят отдельные обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу. В частности, молодые люди должны будут самостоятельно явиться в военкомат для сверки персональных данных воинского учета в случае неполучения повестки в период призыва. Они также обязаны сообщать в военкомат о выезде с места указанного жительства на срок более трех месяцев.

Появится семейная налоговая выплата

С текущего года в России вводится семейная налоговая выплата. Речь идет о возврате государством части уплаченного НДФЛ для малоимущих семей с детьми. Нововведение касается федерального закона "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей". На поддержку могут претендовать семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов, зафиксированных в конкретном регионе страны. При выполнении данного условия каждый из работающих родителей сможет вернуть себе часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для этих людей расчетная ставка НДФЛ составит шесть процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в доход семьи.

Известно, что размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, поэтому будет рассчитываться для каждой семьи индивидуально. Предельная сумма дохода для получения выплаты от государства будет зависеть от региона проживания семьи. Для того, чтобы получить семейную налоговую выплату, от граждан требуется подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября через единый портал "Госуслуги". Альтернативным способом обратиться можно через клиентскую службу Социального фонда страны. Выплаты будут перечислять на счет заявителя в отечественном банке. При этом плата за услуги по финансовым операциям с направленными на выплату средствами взиматься не будет. Также власти уточнили, что семейную налоговую выплату не будут списывать за долги.

Внесены изменения в правилах бронирования гостиниц

Согласно новым федеральным требованиям, российские гостиницы теперь обязаны ждать постояльца в течение суток — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Владельцы не могут отменить бронирование до окончания этого срока. Раньше власти разрешали отелям осуществлять так называемое негарантированное бронирование. В этих условиях турист должен был заехать до определенного часа, а в противном случае его бронь сгорала.

Также гости теперь могут регистрироваться в местах размещения по водительским правам и без каких-либо денежных потерь отменить собственную бронь за день до предполагаемого заезда. В том случае, если турист отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Если человек уведомил об отмене бронирования поздно или приехал в отель с опозданием или не появился на месте, то место размещения будет взимать с него оплату за номер в размере не более, чем за одни сутки.

Напомним, что, как и ранее, гостиницы обязаны пр необходимости бесплатно вызывать человеку скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. С 1 марта 2026 года отели должны предоставить постояльцу тонометр. Однако с гостиниц снята обязанность обеспечивать гостей кипятком.

В России появились новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года на дорогах страны водители смогут увидеть более 60 новых дорожных знаков и табличек, которые призваны регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИЗ), а также повышать безопасность для пешеходов. Изменения учитывают экологические аспекты и организовывают движение транспорта в сложной городской среде. Частично многие объекты уже протестированы на территории Москвы. Нововведения появились благодаря обновлению ГОСТа Р 52289-2019. Речь идет как о самостоятельных знаках (в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке), так и табличках дополнительной информации.

Для примера, россияне увидят новые пиктограммы для знака "Платная парковка": "оплата через приложение", "SMS" и другие, которые будут считаться отдельными графическими символами. Кроме этого, появился знак "Стоп-линия" для локациях, в которых невозможно нанести горизонтальную разметку. Знак "Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности" добавлен в целях повышения комфорта и снижения износа автомобильных средств. Подробнее о нововведениях Piter.TV писал здесь. Дополнительно для защиты прав людей с ограниченными возможностями предусмотрена табличка "Глухие пешеходы". Он будет установлена для привлечения внимания водителей к людям с нарушениями слуха.

Получение водительских прав

Важно указать, что с 1 января перестанет действовать автоматическое продление водительских удостоверений. На территории нашей страны воспользоваться данной услугой можно было в течение трех последних лет. Функция затрагивала водительские права, которые истекали в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года. Однако теперь национальные удостоверения, срок которых истек в указанный выше период, больше не будут считаться действительными. Замена таких документов будет происходить раз в десять лет.

Напомним, что для получения новых прав от человека потребуется медицинская справка установленной формы, а также старое удостоверение, паспорт гражданина и оплата государственной пошлины. С сентября 2025 года сумма пошлины возрасла. Водительские удостоверения старого образца теперь стоят четыре тысячи рублей вместо двух тысяч, нового — шесть тысяч вместо трех тысяч рублей.

Банки начнут выявлять новые признаки мошеннических переводов

С начала 2026 года будет дополнен перечень критериев финансовых операций по счету, совершаемых без согласия клиента. Кредитные организации теперь обязаны проверять денежные переводы по 12 признакам вместо шести тех, которые были ранее. В частности, поводом для дополнительной проверки станут ситуации, когда операции являются для клиента нехарактерными (нетипичные время, место, сумма, частота операции, устройство, через которое она проводится, получатель средств). Под подозрение попадут операции при смене телефонного номера для входа в онлайн-банк в течение двух суток до перевода. Также внимание будет обращено на сумму более 200 тысяч рублей самому себе по СБП в случае, если в тот же день клиент пытался перевести деньги незнакомцу. Банки усилят надзор за попыткой внести наличные средства на счет через банкомат при условии, что в течение 24 часов до этого имел место трансграничный перевод на сумму более 100 тысяч рублей. Также операция будет находиться под подозрением, если время обмена данными между банковской картой и банкоматом при бесконтактном прикладывании слишком большое и превышает установленные требования.

Изменится структура ИНН для организаций

С 1 января 2026 года будет внесены коррективы в порядок и условия присвоения, использования а также изменения идентификационного номера налогоплательщица. Теперь вместо свидетельства и уведомления о постановке на учет или снятии с него специализированные органы будут выдавать выписку из ЕГРН. Правки коснулись третьего и четвертого знаков ИНН, которые обусловлены переходом отдельных региональных отделений ФНС России на двухуровневую систему управления. Перечни указанных ИНН ФНС России будет как и ранее публиковать на официальном сайте и после 1 января 2026 года.

Иноагентам увеличат ставку НДФЛ и лишат налоговых льгот

С 1 января 2026 года в отношении иностранных агентов водится единая ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В вопросе доходов физических лиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента, ставка составит 30 процентов. Также лица, находящиеся под влиянием иностранных государств, лишатся ряда налоговых льгот в России.

Возрастет предельная величина базы для страховых взносов

В текущем году показатель составит 2 979 000 рублей. Ранее фиксировался лимит в 2 759 000 рублей. Таким образом повышение составит восемь процентов. Известно, что теперь учитывать новый размер в России должны те плательщики страховых взносов, которые производят выплаты физическим лицам. Денежная сумма рассчитывается нарастающим итогом с 1 января.Показатель имеет значение при расчете пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Аббревиатуры "АУ", "РУ" и "ОУ" уберут со светофорных табло в Петербурге. Также Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в январе 2026 года.

Фото: Piter.tv