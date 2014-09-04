С 1 января в России обновится ГОСТ по дорожным знакам

Павел Федяев указал на важные нововведения для участников дорожного движения.

С 1 января 2026 года на российской территории вступит в силу обновленный ГОСТ по дорожным знакам. Соответствующий комментарий по нововведениям для автовладельцев и пешеходов дал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый заместитель комитета Государственной думы по транспорту Павел Федяев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что власти в течение трех лет искали возможность по снижению визуального шума на дорогах. Однако у отдельных дорожных знаков история начинается еще ранее обозначенного срока.

Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней. В основе этих поправок - большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше. Павел Федяев, депутат ГД РФ

В частности, в стране появится вертикальный знак "Стоп-линия". Этот дорожный знак будет установлен в местах, где невозможно установить традиционный для участников дорожного движения горизонтальный знак. Еще одним нововведением станет введение в эксплуатацию знака под номером 6.2.1. Речь идет о рекомендуемой скорости при проезде искусственной неровности. Павел Федяев подчеркнул, что такое решение позволит сберечь транспортные средства граждан и повысить уровень комфорта в пути. Дополнительно будет введен в работу знак "Глухие пешеходы" (табличка 8.15.1). Она поможет водителям на дороге понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху

Долгое время у нас существовал знак 8.15 "Слепые пешеходы", но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя. Насколько я знаю, эксперименты с его использованием начались почти 10 лет назад. Павел Федяев, депутат ГД РФ

Поправки в ГОСТе также предусматривают ряд особенностей применения дорожных знаков. Для примера, речь идет о парковке автомобилей вдоль края дороги. В тексте обновленного документа говорится о том, что при последовательном размещении машин вдоль края дороги под размеры одного парковочного места должно будет отводиться не 2,5 на 6,5 метра, как указано в текущий момент, а 2,25 на 6,5 метра. Речь идет о том, что разметка под такие парковки станет на 25 сантиметров уже, хотя в длину размер не изменится. Таким образом правительство надеется оптимизировать дорожное пространство.

Напомним, что поправки в государственный стандарт "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" ранее утверждены Росстандартом с датой введения с 1 января 2026 года. Однако надзорное ведомство предусмотрело право на досрочное применение новых требований. Павел Федяев сообщил, что законодатели планомерно реализуют политику по снижению смертности на дорогах. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обустроены миллионы элементов дорожной инфраструктуры.

