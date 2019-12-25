Аббревиатуры "АУ", "РУ" и "ОУ" уберут со светофорных табло в Петербурге

Помимо юридического аспекта, руководство ГИБДД учло фактор дорожной безопасности.

Главное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России предписало своим региональным подразделениям удалить аббревиатуры "АУ", "РУ" и "ОУ" с табло обратного отсчета светофоров. Об этом заявил детутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилёв в своем Telegram-канале.

Такое решение принято после подтверждения факта нарушения требований ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения". Использование этих сокращений противоречило стандартам, указанным в документе.

Помимо юридического аспекта, руководство ГИБДД учло фактор дорожной безопасности: избыточная информация на табло способна отвлечь водителя в ключевые моменты принятия решения, повышая вероятность аварийных ситуаций.

Первоначально сокращения внедрялись как часть концепции "умной" транспортной системы, предназначенной для уведомления пользователей о режиме функционирования светофора. Однако практика показала, что символы остаются малопонятными большинству автолюбителей, не несут значимой информации о смене сигнала и создают излишний визуальный шум.

Руководители региональных подразделений получили задание срочно устранить указанные обозначения с табло светофоров.

Фото: Telegram / Алексей Цивилёв (депутат ЗС Петербурга)