Водительница Porsche предстанет перед судом в Петербурге за пьяное вождение

Ранее женщину уже наказывали административно за аналогичное правонарушение в июне текущего года.

Прокуратура Московского района подписала обвинительное заключение по делу 28-летней местной жительницы, обвиняемой в повторном вождении автомобиля в пьяном виде, что квалифицируется по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее женщину уже наказывали административно за аналогичное правонарушение в июне текущего года. Спустя всего пару месяцев, 24 августа, обвиняемая снова проигнорировала закон и управляла транспортным средством Porsche Macan, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт был зафиксирован инспекторами ГИБДД на улице Типанова, дом 29. Автомобиль задержан и передан на специализированную стоянку в целях обеспечения возможной конфискационного наказания, предусмотренного Уголовным кодексом.

Теперь уголовное дело передано в Московский районный суд для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что приговор по делу о незаконном обороте икры краснокнижного осетра вынесен в Петербурге.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга