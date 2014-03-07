Перед судом в Петербурге предстанет угнавший автомобиль у таксиста
Сегодня, 12:24
Злоумышленник угрожал водителю физической расправой.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Калининградской области, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный с угрозой применения насилия). Об этом рассказали 29 апреля в надзорном ведомстве. 

В декабре прошлого года водитель автомобиля такси остановился на красном светофоре на Тихорецком проспекте. В этот момент фигурант резко открыл дверь и сел на переднее пассажирское сидение. Он стал угрожать таксисту и выгонять его, и тот послушался. Спустя время машина заглохла.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на Кирпичной улице мужчина сжег машину бывшей. Ущерб составил около 740 тыс. рублей.

