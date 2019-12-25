На Кирпичной улице мужчина сжег машину бывшей

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне и поджоге автомобиля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России.

К правоохранителям 22 апреля обратилась жительница Ленинградской области, заявившая, что ее бывший молодой человек похитил машину Volkswagen Golf от дома на Дачном проспекте. По предварительным данным, 27-летний злоумышленник направился в сторону Кирпичной улицы, где повредил и поджег иномарку. Ущерб составил около 740 тыс. рублей.

Местного жителя поймали спустя несколько часов на проспекте Маршала Жукова, в отношении него составлен административный протокол по ст. 7.17 КоАП РФ.

