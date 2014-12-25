Разведывательное сообщество в США сравнило позиции РФ и Украины в вооруженном противостоянии.

Разведывательное управление американского оборонного министерства констатировало факт того, что российские силы, расположенные в зоне проведения специальной военной операции, имеют превосходство над украинскими коллегами почти во всех отношениях. Соответствующие данные приводятся опубликованном докладе Пентагона, который был подготовлен специально для Конгресса при совместных усилиях с аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию. В тексте документа проанализированы действия США по поддержке киевского режима в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Также там указаны действия по проведению операции Atlantic Resolve, направленной на усиление восточного фланга НАТО и наращивание военного присутствия вашингтонской администрации в европейском регионе. Законодатели увидели оценки разведывательного управления по соотношению боевых сил России и Украины. В выодах говорится, что на декабрь 2025 года Москве удалось сохранить преимущество над противником "по ключевым боевым показателям". Также страна имеет более эффективную систему командования и управления, чем ее оппоненты.

Российские подразделения учатся более эффективно применять штурмовые группы для поддержания наступательного давления по всей линии фронта. В то же время украинские силы сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с тем, что военачальники неравномерно внедряют западный стиль командования, поскольку многие из них предпочитают советский стиль в иерархии командования и управления. текст документа

Разведслужба признает превосходство России с точки зрения логистики, потенциала формирования новых военизированных подразделений и защиты сил в тыловых районах. Эксперты считают, что Москва достигла относительного паритета с Киевом в тактическом использовании БПЛА. Дополнительно наше государство, по мнению американцев, принимает меры для совершенствования методов применения беспилотников, подготовки их операторов, закупок и модернизации дронов.

Фото: pxhere.com