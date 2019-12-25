Путин дал гражданство России дизайнеру BMV X5 и X6 Пьеру Лекреру

Леклерк известен тем, что разрабатывал дизайн внедорожников BMW.

Глава государства Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому автодизайнеру Пьеру Леклерку. Соответствующее решение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Пьер Леклерк сотрудничал с BMW с 2000 по 2013 год. За это время он участвовал в разработке дизайна кроссоверов BMW X5 и X6. Через шесть лет после прихода в компанию его назначили главой дизайнерского направления подразделения BMW M.

После ухода из BMW Леклерка пригласили в китайский автоконцерн Great Wall Motors. Здесь он четыре года занимался разработкой кроссоверов, в том числе брендов Haval и Wey. В 2017 году дизайнер принял решение перейти в Kia Motors, а позже во французскую автомобилестроительную компанию Citroën.

Согласно указу Путина, российское гражданство получили 15 иностранцев, среди которых обладатели паспортов Франции, Германии, Испании, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее Путин дал гражданство РФ учёному, который не мог его оформить много лет.

Фото: сайт Кремля