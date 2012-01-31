Путин: с попытками захвата танкеров РФ нужно бороться, как с пиратством

Глава страны оценил стремление Запада бороться с "теневым флотом" России.

Российский президент Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами, отметил, что в случае попыток захвата российских морских судов от властей требуется действовать аккуратно, но решительно. Именно так и нужно бороться с пиратством, по словам политического лидера страны. Таким образом глава государства упомянул о словах командующего Северным флотом России Константине Кабанцове и командующего Тихоокеанским флотом Викторе Лиине. Ранее военнослужащие обратили внимание аудитории на то, что недоброжелатели предпринимают попытки воздействовать на отечественный флот, в том числе и коммерческие корабли.

Нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка и начальник генерального штаба, и команды соответствующие должны были пройти.... Владимир Путин, президент России

Путин: Запад выпустил джина из бутылки, игнорируя международное право.

Фото: официальный сайт президента России