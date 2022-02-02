Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство РФ

Орнелла Мути имеет русские корни. Ее бабушка и дедушка жили в Петербурге.

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, захотели стать гражданками России. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости.

По словам Найке, они с матерью подают заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. Итальянка также напомнила о своих русских корнях. Ее прабабушка и прадедушка жили в Санкт-Петербурге.

Звезда фильма "Укрощение строптивого" неоднократно в своих интервью признавалась в любви к России. Ривелли добавила, что Орнелла Мути и ее дочь не раз сталкивались с критикой в свой адрес по поводу поездок в Москву и планов стать гражданками РФ. У Орнеллы Мути есть своя квартира в столице, также она работала с отечественным режиссерером Григорим Чухраем.

Ранее мы сообщали, что испанская школьница Люсия попросила у Владимира Путина гражданство России.