В Совфеде предложили лишать гражданства за оборот суррогатного алкоголя

Злоумышленников предлагают депортировать из России на родину.

В Совете Федерации предложили лишать гражданства и депортировать на родину тех людей, которые производят и продают суррогатный алкоголь. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на первого заместителя председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.

По его словам, 75 процентов граждан, занимающихся незаконной деятельностью, составляют иностранцы из стран ближнего зарубежья. Рябухин добавил, такого рода преступления приводят к смерти человека, тяжелым последствиям для здоровья россиян, а также наносят ущерб бюджетно-финансовой системы РФ.

Мы хотим добавить [в перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение российского гражданства] незаконное производство и оборот алкогольной продукции <…> К таким гражданам также надо принимать меры по депортации. Сергея Рябухина, председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

Соответствующие поправки сенаторы планируют внести ко второму чтению закона "О гражданстве Российской Федерации", которое состоится в феврале.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о гражданстве. Документ предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства РФ, а также вводит институт прекращения вместо отмены решений о приеме в него.

Ранее Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации.

Фото: Piter.tv