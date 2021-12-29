Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

В российском Минюсте подготовили законопроект о помощи в адаптации заключенным к жизни на воле.

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей создания новой должности заместителя генерального директора Федеральной службы исполнения наказаний, который займется созданием службы пробации (адаптация заключенных к жизни на воле).

Такое предложение в ходе совещания с главой государства внес министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, это будет "реестровая работа", которая следует вести уже с места лишения свободы. Глава Минюста отметил, такая служба должна насчитывать около 50 тысяч человек, обладающих определенными знаниями, в том числе – по психологии.

Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще – тех, кто проходит эту процедуру? Владимир Путин, президент РФ

Чуйченко добавил, ежегодно из мест лишения свободы в России освобождается около 100 тысяч человек, которые зачастую не подготовлены к жизни на свободе. Более 40% от этого числа, согласно статистике, попадут в колонию снова, совершив повторное преступление, отметил министр.

Ранее в Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет.

Фото: kremlin.ru