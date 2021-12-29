В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет

За такими гражданами следует ввести пожизненный административный надзор, считает вице-спикер Кузнецова.

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова выступила за закрытие лицам, осужденных по статье о педофилии, доступа в интернет. Об этом она заявила в эфире телевизионного канала "Russia Today".

Кузнецова подчеркнула, в России за последнее время количество таких преступлений выросло на шесть процентов. По ее словам, за педофилами следует ввести пожизненный административный надзор.

Доступ к интернету – это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет. Анна Кузнецова, вице-спикер ГД

Кроме того, Кузнецова предложила ставить педофилам в паспорт специальный штамп.

Напомним, 28 января президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы педофилов, которые ранее были судимы за сексуальное насилие в отношении всех несовершеннолетних.

Ранее Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ-иноагентов.

Фото: Piter.tv