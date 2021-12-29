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Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ-иноагентов
Сегодня, 14:15
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Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ-иноагентов

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Глава РФ дал поручение проверить закон, устанавливающий меру пресечения подозреваемым иноагентам.

Российский президент Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать закон о НКО и СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации главы государства. Политик заметил, что при необходимости чиновникам следует заняться усовершенствованием законодательства в сфере меры пресечения лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. 

Генеральной прокуратуре РФ проанализировать совместно с Верховным судом РФ практику применения законодательства РФ … заключения под стражу…и необходимости представить предложения о его совершенствовании.

поручение президента России

Соответствующее решение было принято российским лидером по результатам проведенного в декабре 2021 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Указание должно быть выполнено к 1 мая 2022 года.

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Фото: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, иноагенты, нко, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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