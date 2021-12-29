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Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора
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Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

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Должность получил Алексей Дружинин.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора. Высшую должность в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта получил Алексей Дружинин. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров.

Новым руководителем Росжелдора стал Алексей Дружинин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

пресс-служба кабмина РФ

Российский чиновник Алексей Дружинин родился в 1973 году. Мужчина завершил обучение в Московской государственной юридической академии по специальности "Юриспруденция". В период с 2004 по 2005 года он работал в роли начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже Дружинин принял решение трудоустроиться на новом месте - в Министерстве по транспорту. Сейчас чиновник имеет награды "За развитие железных дорог" и "Почетный железнодорожник", является государственным советником второго класса.

Мишустин призвал ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты.

Фото: Правительство России
 

Теги: алексей дружинин, кабмин, михаил мишустин, росжелдор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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