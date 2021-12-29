Мишустин призвал ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

В кабмине приняли главу ФАС Максима Шаскольского.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать мониторить ситуацию по стоимости продовольствия в стране. Руководитель кабинета министров рассчитывает на то, что надзорный регулятор сможет вовремя и максимально оперативно реагировать на изменение в ценах на продукты. Контроль ложится и на плечи министра по сельскому хозяйству Дмитрия Патрушева.

Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Отдельно чиновник остановился обеспечении граждан России жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. Мишустин напомнил главе ФАС о том, что тенденцию к росту цен на медицинские препараты нужно держать на постоянном контроле. На эту категорию товаров приходится около 56% внутреннего рынка лекарств.

Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

