Мишустин призвал ФАС максимально быстро реагировать на изменения цен на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) продолжать мониторить ситуацию по стоимости продовольствия в стране. Руководитель кабинета министров рассчитывает на то, что надзорный регулятор сможет вовремя и максимально оперативно реагировать на изменение в ценах на продукты. Контроль ложится и на плечи министра по сельскому хозяйству Дмитрия Патрушева.
Важно максимально быстро реагировать на изменения ценовой ситуации и, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это, конечно, системно.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Отдельно чиновник остановился обеспечении граждан России жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами. Мишустин напомнил главе ФАС о том, что тенденцию к росту цен на медицинские препараты нужно держать на постоянном контроле. На эту категорию товаров приходится около 56% внутреннего рынка лекарств.
Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус.
Фото и видео: YouTube / Россия 24
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