Надзорный регулятор выполнит поручение кабмина к 1 февраля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы кабинета министров. Известно, что чиновники занимаются реализацией плана по дополнительным мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это решение связано с появлением в стране "омикрон"-штамма. Система национального здравоохранения подготавливается для помощи новым пациентам с ковидом.

Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля. пресс-служба кабмина РФ

В правительстве уточнили, что документ обсуждался профильными ведомствами и экспертами на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 18 января. Контроль за проектом ложится на глав российских регионов.

Более 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус поступило в Петербург.

Фото: Правительство России

