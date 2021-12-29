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Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
Сегодня, 10:59
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Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус

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Надзорный регулятор выполнит поручение кабмина к 1 февраля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы кабинета министров. Известно, что чиновники занимаются реализацией плана по дополнительным мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это решение связано с появлением в стране "омикрон"-штамма. Система национального здравоохранения подготавливается для помощи новым пациентам с ковидом.

Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля.

пресс-служба кабмина РФ

В правительстве уточнили, что документ обсуждался профильными ведомствами и экспертами на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 18 января. Контроль за проектом ложится  на глав российских регионов.

Более 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус поступило в Петербург.

Фото: Правительство России
 

Теги: кабмин, михаил мишустин, пцр-тесты, фас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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