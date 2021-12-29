Более 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступило в Петербург

Их будут использовать наряду с традиционными тестами ПЦР.

В пятницу, 21 января, в Петербург поступило 204 445 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Как сообщил Лисовец, тесты распределят в основном во взрослые и детские поликлиники, а также в приёмные покои больниц. Их будут использовать наряду с традиционными тестами ПЦР.

Ранее в Петербург поступит 3 тыс. доз детской вакцины 23 января. По словам Лисовца, пока вакцинация будет производиться в детских поликлиниках.

Фото: Piter.tv

