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Более 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступило в Петербург
Сегодня, 21:44
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Более 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступило в Петербург

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Их будут использовать наряду с традиционными тестами ПЦР.

В пятницу, 21 января, в Петербург поступило 204 445 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Как сообщил Лисовец, тесты распределят в основном во взрослые и детские поликлиники, а также в приёмные покои больниц. Их будут использовать наряду с традиционными тестами ПЦР.

Ранее в Петербург поступит 3 тыс. доз детской вакцины 23 января. По словам Лисовца, пока вакцинация будет производиться в детских поликлиниках.

Фото: Piter.tv
 

Теги: коронавирус, пцр, экспресс-тесты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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