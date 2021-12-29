  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
Сегодня, 14:19
171
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

0 0

Глава РФ одобрил документ, ужесточающий наказание для педофилов.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Ранее документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Напомним, что указанная мера наказания будет касаться преступников-рецидивистов, совершивших насильственные действия против детей до 18 лет.  Также мера касается тех, кто совершил злодеяние впервые, но в отношении двух и более пострадавших.

Напомним, что ранее российское законодательство предусматривало пожизненное заключение только за изнасилование лиц младше 14 лет. Сейчас этот порог увеличен до 18 лет. Также пожизненный срок в местах заключения получат те граждане, которые совершили насильственные действия против детей с сопряжением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Турчак сообщил о подготовке поправок по усилению надзора за отбывшими наказание педофилами.

Фото: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, педофилия, педофилы, пожизненный срок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии