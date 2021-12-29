В СФ приняли закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов. Такое заявление сенатор сделала на открытии весенней сессии в верхней палате парламента. Специалист призвала в данном вопросе, касающегося наказанию педофилов, обратить внимание на опыт других стран.

В других странах есть химическая кастрация (педофилов). Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

После этого Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для рецидивистов, которые не единожды совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Максимальное наказание будет распространяться на тех преступников, которые надругались над детьми до 18 лет (ранее порог был до 14 лет). Наказание также распространяется на ситуации, когда жертвами становились два и более пострадавших, а также, если злодеяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого противоправного деяния. Правки будут внесены в статьи 131 и 132 УК РФ.

Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

