Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое

В СФ скоро рассмотрят законопроект, ужесточающий наказание для должностных лиц в пенитенциарной системе РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки по отношению к заключенным ушли в прошлое. Такое заявление сенатор сделала во время открытия весенней сессии в верхней палате парламента. Она призвала коллег установить строгую ответственность перед законодательством для должностных лиц, виновных в этих преступлениях.

Те, кто допускают бесчеловечное отношение, кто потакает таким преступлениям, должны нести самую строгую ответственность перед законом. В цивилизованном обществе - это недопустимо. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Сенатор рассказала, что в скором времени СФ предстоит рассмотреть соответствующий закон, созданный ради искоренения в отечественной системе исполнения наказаний такой преступной практики как пытки. Матвиенко напомнила о том, что документ значим для гуманизации пенитенциарных органов России. Проект предложили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по вопросам законодательства Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

