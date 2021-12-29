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Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое
Сегодня, 10:26
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Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки ушли в прошлое

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В СФ скоро рассмотрят законопроект, ужесточающий наказание для должностных лиц в пенитенциарной системе РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать все, чтобы пытки по отношению к заключенным ушли в прошлое. Такое заявление сенатор сделала во время открытия весенней сессии в верхней палате парламента. Она призвала коллег установить строгую ответственность перед законодательством для должностных лиц, виновных в этих преступлениях.

Те, кто допускают бесчеловечное отношение, кто потакает таким преступлениям, должны нести самую строгую ответственность перед законом. В цивилизованном обществе - это недопустимо.

Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Сенатор рассказала, что в скором времени СФ предстоит рассмотреть соответствующий закон, созданный ради искоренения в отечественной системе исполнения наказаний такой преступной практики как пытки. Матвиенко напомнила о том, что документ значим для гуманизации пенитенциарных органов России. Проект предложили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по вопросам законодательства Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: валентина матвиенко, пытки, совет федерации, тюрьмы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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