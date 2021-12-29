Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем

В СФ оценили действия Киева по провокациям.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти Украины, скорее всего, вынашивают план решить проблему самопровозглашенных ДНР и ЛНР силовым путем. Такое мнение сенатор высказала на открытии весенней сессии в верхней палате парламента.

Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Спикер СФ подчеркнула, что такое решение со стороны киевского режима может быть связано с рекомендациями, данными от "западных хозяев" по проведению различного рода провокаций на Донбассе. Матвиенко полагает, что после этого Украина в очередной раз и бездоказательно начнет обвинять Москву в этом. Сенатор добавила, что по ее мнению, сейчас Запад развязал против российской стороны настоящую информационную войну.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

