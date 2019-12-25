Журналисты указали на отчаянное положение ВСУ на фронте.

Вооруженные силы России близки к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделала читателям американская газета The New York Times (NYT). По сведениям от иностранного СМИ, населенный пункт Константиновка, являющийся важным пунктом снабжения Вооруженных сил Украины в ДНР, оккупированной на текущий момент солдатами армии киевского режима, находится в окружении со стороны России. Авторы публикации заметили, то для ВСУ там сформированы тяжелейшие условия, в которых пресекаются любые попытки перемещения военнослужащих.

Ранее советник губернтора нового региона нашей страны Игорь Кимаковский рассказал в интервью журналистам новостного агентства ТАСС, что российские войска взяли под огневой контроль трассу "Константиновка - Дружковка". Эксперт заметил, что ВСУ в Константиновке оказались в огневом мешке.

NYT: масштабное перевооружение рискует обернуться "исторической ошибкой" для ЕС.

Фото: Минобороны России