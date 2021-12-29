Резников: признание Донбасса будет означать выход РФ из "Минска"

В Минобороны Украины оценили идею КПРФ признать независимость ЛНР и ДНР.

Министр обороны Украины заявил, что признание самопровозглашенных народных республик Донбасса для России будет означать выход РФ из Минских соглашений. Такое мнение чиновник высказал по результатам встречи в Верховной Раде. Журналисты попросили спикера прокомментировать инициативу КПРФ по признанию Москвой независимости ЛНР и ДНР. Данный проект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы РФ.

Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они, по сути, продемонстрируют, что отказываются от "Минска". И надо искать какие-то новые модели взаимодействия. Алексей Резников, министр обороны Украины

Резников считает, что данная инициатива, поступившая от членов российской коммунистической партии, направлена на то, чтобы Украина занервничала. При этом министр не думает, что Россия добьется своей цели.

Глава Минобороны Украины готов к встрече с Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

