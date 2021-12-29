Глава Минобороны Украины готов к встрече с Шойгу

Алексей Резников не видит непосредственной угрозы у госграницы Украины.

Глава Минобороны Украины заявил о том, что готов к встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу на мероприятиях, подготовленных при участии с международными партнерами Киева. С таким заявлением Алексей Резников выступал на заседании в Верховной Раде.

Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием министров обороны США, Британии и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Чиновник добавил, что на данный момент он не видит реальной угрозы военного полномасштабного вторжения сил РФ на территорию Украины. Резников считает, что сведения от разведывательных управлений Киева и стран-партнеров совпадают, но при этом стороны разнятся в их интерпретации. Украина оценивает обстановку на расстоянии в 200 километров от государственной границы. Резников уточнил, что РФ то подтягивает, то отводит войска, а также проводит учения.

Министр обороны Украины не видит угрозы вторжения России в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада