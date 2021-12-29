Министр обороны Украины не видит угрозы вторжения России в ближайшее время

Алексей Резников оценил шансы начала войны на Украине.

Министр обороны Украины заявил, что не видит угрозы вторжения России в ближайшее время. Такое заявление в эфире местного телеканала ICTV сделал Алексей Резников. По сведениям от специалиста, у него отсутствуют данные о скорой атаке на государство.

Сегодня, по состоянию на настоящий момент, не создано ни одной ударной группировки вооруженными силами РФ, что бы говорило о том, что завтра они пойдут в наступление. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Министр добавил журналистам, что сценарий вступления вооруженных сил Россию на территорию соседнего государства он считает маловероятным. Резников ответил также на уточняющий вопрос ведущего о том, может ли наступить военное вторжение на Украину по завершению Олимпиады в Пекине. Такую вероятность чиновник оценил как невысокую.

Украина попросила у Запада наступательное оружие.

Фото и видео: YouTube / Свобода слова на ICTV