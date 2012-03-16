Украина попросила у Запада наступательное оружие

В Минобороны страны призвали ввести против РФ экономические и политические санкции.

Украина хочет получать от Запада оружие. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров коллегой из Дании Трине Брамсен.

По словам министра, Украина нуждается в оборонительном и наступательном вооружении.

Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Он уверен, что это оружие "остановит агрессора" в лице Российской Федерации, и он откажется он наступления в сторону Киева. Однако, отметил министр, в настоящее время "большой угрозы этого нет".

Кроме того, Резников призвал ввести против Москвы экономические и политические санкции.

Ранее украинский министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба попросил у США миллиард долларов помощи.

Видео: Youtube/Військове телебачення України