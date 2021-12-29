Турчак сообщил о подготовке поправок по усилению надзора за отбывшими наказание педофилами

В СФ приняли закон об ужесточении наказаний для педофилов-рецидивистов.

Первый вице-спикер российского Совета Федерации Андрей Турчак сообщил коллегам на пленарном заседании весенней сессии в верхней палате парламента о подготовке поправок по усилению административного надзора за отбывшими наказание педофилами. Ранее СФ одобрил закон о пожизненном сроке в местах заключения для рецидивистов, надругавшихся над детьми. Политики считают, что государство должно контролировать каждый шаг таких преступников.

Следующим решением должно стать изменение самой системы надзора за педофилами, которые находятся на свободе. Только так наши дети, семьи и общество будут надежно защищены. Поправки мы уже готовим. Андрей Турчак, сенатор РФ

Специалист считает, что пожизненное наказание для педофилов должно быть введено после первого же насильственного преступления против несовершеннолетних граждан страны. Турчак добавил, что не может говорить об этом с трибуны СФ, но все равно скажет об этом.

Матвиенко предложила обсудить введение химической кастрации педофилов.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

