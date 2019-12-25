Эксперты прокомментировали новый закон "О гражданстве РФ"

Из всех норм, как считают эксперты, только одна носит политический характер.

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона "О гражданстве РФ". Документ должен заменить действующий сейчас закон 2002 года. Как пояснили эксперты Telegram-канала "Мейстер", необходимость в нем возникла из-за принятия поправок в Конституцию.

Президент во введении предлагает оставить только только прием в гражданство в исключительном порядке, все остальные заявления будут рассматриваться МВД и МИД. В связи с этим срок рассмотрения заявлений может сократиться с 12 до 3 месяцев.

Эксперты отмечают, что многочисленные юридические новеллы законопроекта носят технический характер, однако они тоже значимы. Например, упрощенная процедура приема в гражданство будет упрощено еще больше. Это вопрос, который потенциально касается миллионов людей. Политическое значение есть только у одной нормы законопроекта: президент может получить полномочия расширять перечень категорий лиц, имеющих право на прием в российское гражданство в упрощенном порядке.

Фото: Pexels