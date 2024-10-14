Испанская школьница попросила у Путина гражданство России

Девочка с детства испытывает любовь к России и ее президенту.

Испанская школьница Люсия, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила о желании получить гражданство возглавляемой им страны. Об этом подросток рассказала в беседе с РИА Новости

По словам девочки, ей с детства нравятся Россия, ее народ и президент. Большой мечтой для 17-летней испанки является встреча с Путиным.

Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское. Люсия, гражданка Испании

Ранее школьница Люсия опубликовала фотографию Путина с личной подписью, которую она получила в качестве подарка из Кремля. Для этого посол России в Испании Юрий Клименко принял семью школьницы в здании посольства в Мадриде. Девушка попала на прием после того, как попросила российского дипломата передать свое послание на имя президента России.

Фото: предоставлено Люсией, Telegram / РИА Новости