АТОР: словацкие визы стали недоступны для туристов из России

В настоящий момент шенгенские визы доступны только спортсменам.

Визовый центр Словакии в России временно перестал принимать заявления на оформление шенгенских виз почти по всем целям поездки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале.Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Заявление можно будет подать в ближайшие два месяца лишь на оформление шенгена с целью участия в спортивных соревнованиях или национальных виз по любым целям.

У россиян, которые ранее зарегистрировались на подачу документов в визовый центр с другими туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись будет аннулирована. Сервисный сбор вернут им в полном объеме. Деньги придут на банковскую карту в течение 7-15 дней.

По данным визового центра, прием заявлений по другим целям поездки планируют возобновить после августа, но конкретные даты не назывались.

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Фото: Magnific