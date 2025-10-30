Эксперт рассказал, как выбрать зимние шины и не ошибиться с покупкой

Один из главных вопросов — выбрать шипованные шины или липучку

С наступлением холодов перед автомобилистами снова встает вопрос о смене резины. Одни откладывают покупку до первых заморозков, другие стараются сэкономить и выбирают шины исключительно по цене. Однако при подготовке автомобиля к зиме важны не только стоимость и известность бренда. На безопасность влияют тип резины, характеристики протектора, дата выпуска и соответствие шин конкретной машине. На что обратить внимание при покупке, выяснил портал 110km.ru.

Один из главных вопросов — выбрать шипованные шины или липучку. Универсального ответа здесь нет: многое зависит от того, где и как используется автомобиль. Шипы лучше работают на льду и укатанном снегу. При преимущественно городской езде, когда дороги большую часть зимы остаются очищенными, их преимущества проявляются реже. Кроме того, шипованные модели сильнее шумят и быстрее теряют рабочие характеристики на чистом асфальте.

Фрикционные шины, которые водители называют "липучками", рассчитаны на другие условия. Они хорошо подходят для мокрого асфальта, снега и снежной каши, с которыми зимой часто приходится сталкиваться в городе. Производители при этом постоянно совершенствуют состав резиновой смеси и конструкцию протектора, чтобы улучшить сцепление на скользкой дороге.

Но тип шин — далеко не единственный параметр, который необходимо проверить перед покупкой. Важно учитывать размер, индекс нагрузки и скорости, а также дату изготовления. Не стоит забывать и о состоянии протектора.

Отдельное внимание требуется шипованной резине после установки. Шины необходимо обкатать: первые примерно 500 километров не рекомендуется резко разгоняться и тормозить. В противном случае часть шипов может выпасть, не успев нормально закрепиться в протекторе.

Эксперт также напомнил об опасности смешивания разных типов шин. Устанавливать на одну ось разные по конструкции модели нельзя — это может негативно сказаться на поведении автомобиля и противоречит требованиям технического регламента.

С покупкой зимней резины тоже не обязательно ждать осени. Выгоднее приобрести комплект после завершения сезона, когда магазины и дилеры начинают распродавать оставшиеся запасы. К осени спрос традиционно растет, поэтому некоторые популярные модели и размеры могут исчезнуть из продажи, а цены — увеличиться.

При выборе стоит внимательно изучить маркировку на боковине. Она содержит информацию о размере шины, допустимой нагрузке и скорости. Обозначения M+S и символ снежинки помогают определить назначение модели, однако одной такой маркировки недостаточно: необходимо учитывать характеристики конкретного автомобиля и условия его эксплуатации.

После установки шин водителю остается следить за давлением и состоянием протектора. Все четыре колеса должны соответствовать требованиям автомобиля, а состояние резины — позволять безопасно использовать ее в зимних условиях.

В итоге экономия на шинах не всегда оказывается выгодной. Правильно подобранный комплект не отменяет необходимости соблюдать осторожность, но дает автомобилю необходимое сцепление с дорогой. Особенно это важно зимой, когда ошибка за рулем на льду или мокром снегу может привести к гораздо более серьезным расходам, чем покупка подходящей резины.

Фото: unsplash (Daniel Foster)