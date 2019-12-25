Петербуржец борцовским захватом обезвредил хулигана с разбитой бутылкой на Репищева

Помощи от очевидцев он так и не дождался.

Вечером 17 августа в Приморском районе Петербурга местный житель Владимир стал жертвой нападения, пытаясь пресечь пьяный дебош. Инцидент произошел около девяти часов у магазина "Перекресток" на улице Репищева, пишет 78.ru

По словам мужчины, к универсаму подъехала компания из трех парней и девушки на белом автомобиле каршеринга. Один из них в состоянии сильного опьянения начал справлять нужду возле медицинского центра, пока его товарищ зашел за алкоголем. Вскоре в руках у первого появилась литровая бутылка. Компания начала шуметь, а один из молодых людей принялся бросать камни в охранника парковки.

Владимир решил записать номер их автомобиля, однако нетрезвый мужчина внезапно атаковал его с бутылкой. Петербуржец успел подставить руку: стекло разбилось об асфальт, но удар повредил плечевой нерв, и рука повисла. Несмотря на острую боль, проявив настоящие навыки самообороны, Владимир не растерялся.

Помощи от очевидцев он так и не дождался. Прохожие предпочли снимать драку на видео, а автомобилисты просто объезжали мужчину, который удерживал скованного противника на земле. В этот момент второй участник компании напал на Владимира сзади и начал избивать его. Ситуацию спас случайный молодой человек, который применил перцовый баллончик. Нападавшие сбежали к машине каршеринга и скрылись.

Владимир продолжал удерживать агрессора на протяжении получаса до приезда полиции. Когда прибыли сотрудники ДПС, он отпустил хулигана, которого правоохранители приковали наручниками к столбу. По словам задержанного героя, тот пытался откупиться, предлагая 100 тысяч рублей за свободу, а позже умудрился выломать дверь и сбежать из отдела полиции (его нашли и вернули в камеру через полчаса).

Самого Владимира медики увезли в больницу МЧС. Врачи диагностировали ушибы левой руки и повреждение нерва. После оказания помощи полицейские отвезли пострадавшего в 35-й отдел для подачи заявления.

Сейчас Владимир ищет свидетелей инцидента, чтобы получить видеозаписи нападения. Полиция продолжает разыскивать остальных участников конфликта, которым удалось скрыться.

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Фото: Piter.TV