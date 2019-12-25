Володин: дропперство исчезает как вид преступления

Спикер Госдумы России рассказал о результатах принятого год назад законопроекта.

Дропперство на российской территории постепенно исчезает как вид преступления благодаря принятому федеральному закону об уголовном наказании за передачу банковских карт из корыстных побуждений другим лицам. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что на момент принятия нововведения правоохранительные органы страны располагали сведениями о тысячах счетов, которые могли быть задействованы в выводе денежных средств. За минувший год с момента вступления закона в силу удалось возбудить более двух тысяч уголовных дел по данному правонарушению.

Спустя год МВД отмечает: дропперство постепенно исчезает как вид преступления. Это свидетельствует о том, что закон работает. Создан механизм эффективного противодействия вовлечению граждан, в первую очередь подростков, в противоправную деятельность. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политический деятель добавил, что ему известно около 1,5 тысяч случаев, при которых владелец банковской карты или счета, ставший дроппером, пошел на сотрудничество с полицией и помог раскрыть имена других злоумышленников. С 2021 года Госдумой России принято 18 федеральных законов по защите людей от аферистов.

Володин назвал крепкую семью залогом развития России.

Фото: Макс / Вячеслав Володин