Володин назвал крепкую семью залогом развития России

В Госдуме поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности.

В Москве назвали крепкие семьи залогом развития государства. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал поздравление по случаю дня семьи, любви и верности, который отмечается в стране 8 июля. Парламентарий из нижней палаты заметил, что праздник посвящен традиционным духовным ценностям, которые веками передаются людьми из поколения в поколение. Законодатель пожелал соотечественникам, чтобы каждом доме были любовь, взаимопонимание и благополучие.

Семья, в основе которой любовь и взаимопонимание, - это надежная опора и поддержка, которая дает силы для самореализации. Крепкие семьи - залог развития нашей страны. Чем больше будет счастливых семей с детьми, тем успешнее будет наше государство. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Также Вячеслав Володин отметил, что коллективный Запад делал все для того, чтобы навязать россиянам однополые браки, отказ от деторождения и смену пола. При том недружественные правительства попытались разрушить в нашей стране формировавшиеся столетиями моральные принципы и духовные устои. Однако с 2021 года в Госдуме было принято 33 федеральных закона, которые защищают традиционные ценности России.

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Фото: Telegram / Вячеслав Володин