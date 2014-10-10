В России предложили увеличить число оснований для выдворения мигрантов

Вячеслав Володин рассказал об усовершенствовании федерального законодательства по иностранным гражданам в нашей стране.

Дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников могут стать основаниями для выдворения иностранец с территории нашей страны. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам, что на текущей неделе депутаты из нижней палаты парламента продолжат рассмотрение проектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Ранее законодатели предлагали расширить с 22 до 43 количество статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих выдворение из России, однако с учетом поступивших поправок от политиков,сейчас речь идет о 45 нововведениях.

Перечень правонарушений дополнят: дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и т. д., неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий уточнил, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению общественной безопасности и наведению порядка в миграционной сфере. Также на текущей неделе депутаты рассчитывают выйти на принятие законов, нацеленных на урегулирование вопросов по трудовой миграции.

Володин отметил необходимость развивать скоростное трамвайное движение в городах.

Фото: Макс / Вячеслав Володин