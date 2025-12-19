РАН: Россия сохранит лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы

По словам ученых, Россия останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи.

Россия сохранит лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад Российской академии наук (РАН).

По словам ученых, Россия останется главным экспортером пшеницы и войдет в тройку по поставкам ржи. Ожидается, что в 2025/2026 сельхозгоду страна по физическому объему может сохранить или укрепить лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых продуктов.

Также в докладе РАН отмечается, что Россия займет седьмое место в мире по экспорту на мировой рынок свинины. По поставкам мяса птицы страна должна занять девятое место. Главными экспортными молочными продуктами станут сыр и сливочное масло. Преимущественным направлением российского экспорта являются дружественные страны, в том числе государства СНГ, Африки и Азии.

