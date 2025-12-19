В годовом выражении поставки выросли на 13%.

США нарастили закупки сладостей из России до рекордных значений. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в период с января по октябрь 2025 года импорт российских сладостей вырос до максимальной с 2021 года суммы за отчетный период. Так, за десять месяцев американские компании закупили карамель, шоколад и выпечку на 5 млн долларов. В годовом выражении поставки выросли на 13%.

Также сообщается, что больше всего из российских сладостей США покупают выпечку. За десять месяцев импорт увеличился на 23% в годовом выражении и составил 2,1 млн долларов. Кроме того, американцы резко нарастили ввоз карамели. Закупки выросли в 1,6 раза и составили 1,1 млн долларов за год.

Фото: pxhere.com