Российский экспорт перьев птиц и пуха достиг $21 млн

Российский экспорт перьев птиц и пуха в январе-ноябре 2025 года достиг 21 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

По итогам 11 месяцев минувшего года Россия увеличила экспорт перьев птиц и пуха на 4% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Всего на рынки зарубежных стран экспортировали 1,7 тыс. тонн продукции. В топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Китай, Германия и Польша.

Также в "Агроэкспорте" сообщили, что Россия возобновила экспорт перьев птиц и пуха на Тайвань. Всего за 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн на более чем 2 млн долларов.

Фото: pxhere.com